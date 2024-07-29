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Глава МИД Израиля ответил на предупреждение Эрдогана о возможности интервенции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сравнил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным иракским лидером Саддамом Хусейном.

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему следует просто вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", - написал Кац в соцсети X.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкие войска, если это потребуется, способны войти на территорию Израиля.

"Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог так относиться к палестинцам. Так же, как мы действовали в случае с Карабахом и Ливией, мы можем сделать то же самое с Израилем", - приводит слова Эрдогана турецкий журналист Раджип Сойлу в соцсети X.

Турция в 2020 году направила военных в Ливию для помощи силам правительства национального согласия. Кроме того, турецкие военные оказывали содействие армии Азербайджана во время ее операций в Нагорном Карабахе.

Турция не поддерживает действия Израиля в секторе Газа.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

На фоне конфликта в Газе бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы.

20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию в Ираке. Ее предприняли с целью свержения президента страны Саддама Хусейна.

Израиль МИД Израиля Турция ХАМАС Азербайджан
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