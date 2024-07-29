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Военные Израиля перехватили беспилотник, летевший со стороны Ливана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила в понедельник о перехвате беспилотника, который летел со стороны Ливана.

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"После того, как в районах Адиту и Яара прозвучали сирены, система противовоздушной обороны Армии обороны Израиля успешно перехватила беспилотник, который летел из Ливана в направлении Западной Галилеи", - сообщили военные в своем телеграм-канале.

"В связи с возможностью попадания осколков при перехвате были подняты ракеты и запущены противоракетные сирены", - добавили в ЦАХАЛ.

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