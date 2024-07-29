Occidental продаст активы в Техасе и Нью-Мексико за $818 млн

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum достиг соглашения о продаже активов на месторождении Delaware Basin в штатах Техас и Нью-Мексико конкурирующей Permian Resources Corp. за $818 млн.

Также Occidental сообщила о продаже других активов на $152 млн.

Полученные в результате сделок $970 млн будут использованы для сокращения долговой нагрузки, говорится в сообщении компании.

Occidental планирует продать непрофильные активы на общую сумму $4,5-6 млрд в течение полутора лет после закрытия сделки покупки нефтедобывающей компании CrownRock за $12 млрд.

Акции Occidental дорожают на 0,3% на предварительных торгах в понедельник. Цена бумаг Permian Resources опускается на 2,1%.