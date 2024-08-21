Occidental на фоне закрытия сделки по покупке CrownRock сократила долг на $3 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental (Oxy), который в начале августа завершил сделку по приобретению CrownRock LP за $12 млрд, в третьем квартале сократил основной долг на $3 млрд.

Снижение задолженности было достигнуто за счет устойчивого органического денежного потока от операционной деятельности и доходов от продажи активов, объяснила компания. "К концу третьего квартала мы ожидаем достичь почти 85% от наших краткосрочных обязательств по сокращению задолженности на $4,5 млрд", - заявила президент и гендиректор Oxy Вики Холлуб. Так, после закрытия сделки по продаже добывающего актива Barilla Draw в Техасе и Нью-Мексико, которая, как ожидается, произойдет к концу третьего квартала, Occidental планирует направить $818 млн на погашение задолженности, в результате чего общий объем снижения долга с начала года составит более $3,8 млрд.

Продажа на прошлой неделе аффилированными лицами Oxy 19,5 млн акций Western Midstream Partners, которой принадлежат активы по транспортировке нефти и газа, позволила привлечь $700 млн. Таким образом, с начала 2024 года Occidental осуществила или объявила о продаже активов примерно на $1,7 млрд.

Occidental объявила о планах сокращения задолженности на сумму не менее $4,5 млрд в течение 12 месяцев после закрытия сделки по приобретению CrownRock, занимающейся добычей нефти и газа на территории западного Техаса, в Пермском бассейне. Приобретение данного актива, как ожидается, позволит ей увеличить добычу в 2024 году на 5%, до 1,32 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В течение полутора лет Oxy планирует продать непрофильные активы на общую сумму $4,5-6 млрд.

Чистая прибыль компании во втором квартале выросла в 1,6 раза год к году благодаря повышению объема добычи и цен, до $992 млн.