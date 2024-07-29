За пост лидера консерваторов в Великобритании намерены бороться шесть кандидатов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Несколько бывших министров-консерваторов намерены побороться за возможность возглавить Консервативную партию Великобритании, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Выдвигать свою кандидатуру на пост можно с 19:00 (21:00 по московскому времени) 24 июля и до 14:30 (16:30 по Москве) этого понедельника. В настоящий момент свое желание побороться за пост выразили шесть кандидатов.

Первым свое желание возглавить партию выразил бывший глава МИД и МВД королевства Джеймс Клеверли. Он заявил, что хочет вернуть консерваторам репутацию партии, которая "помогает развивать экономику, и помогает людям достигать своих целей". Телеканал отмечает, что среди умеренных консерваторов он считается кандидатом, который может объединить партию.

Вторым свою кандидатуру выдвинул бывший младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат, который уже пытался возглавить партию, когда в отставку ушел бывший лидер и премьер-министр Борис Джонсон. Он считает, что консерваторы должны вновь заслужить доверие британцев.

Еще одним кандидатом является Роберт Дженрик, который занимал министерские посты в правительствах Бориса Джонсона и Риши Сунака. Он покинул свой пост в последнем правительстве, так как выступал против законопроекта об отправке прибывающих в Великобританию нелегалов в Руанду.

Также свою кандидатуру выставил бывший министр труда и пенсий Мел Страйд. Он считает, что сможет вернуть консерваторам доверие народа и репутацию компетентной партии.

Первой женщиной, объявившей о своем намерении побороться за пост, стала занимавшая при Джонсоне пост главы МВД Прити Пател. В партии она считается представителем правого крыла партии. Пател в случае избрания намерена "объединить партию и вернуть ей аутентичные консервативные ценности".

Последним на данный момент кандидатом стала бывший министр предпринимательства и торговли Кеми Баденох, которая также является представителем правого крыла. Она планирует "снова говорить людям правду" и обновить партию к 2030 году. Баденох, как и Тугендхат, уже ранее выставляла свою кандидатуру.

Вместе с тем необходимое количество поддерживающих ее депутатов смогла собрать бывшая глава МВД Суэлла Браверман. Однако она заявила, что передумала выдвигать свою кандидатуру, так как, по ее словам, соратники по партии называют ее "сумасшедшей, плохой и опасной".

Для выдвижения кандидатуры каждому претенденту необходимо заручиться поддержкой как минимум 10 других членов парламента. Позже список кандидатов будет сокращен до четырех человек, которые выступят перед консерваторами на конференции партии осенью. После этого список сузится до двух кандидатов. Наконец, среди членов партии пройдут выборы, и новый лидер консерваторов будет официально объявлен 2 ноября.

В июле в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение: Лейбористская партия получила 411 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место. После этого Сунак объявил, что покинет пост лидера Консервативной партии, как только ему будет найдена замена.

Консерваторы были у власти в Великобритании с 2010 года.