Сунак заявил об уходе с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии

Риши Сунак с супругой Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после парламентских выборов заявил, что его партия уходит в оппозицию, а сам он - покинет пост лидера консерваторов.

"Я покидаю пост премьера, и я горд тем, что руководил работой этого правительства", - заявил Сунак на Даунинг-стрит, выступая с последним обращением к журналистам в роли премьер-министра.

Он отметил, что покинет пост лидера консерваторов, "как только будет подобрана подходящая замена".

Премьер-министр попросил прощения перед подданными Великобритании, заявив, что посвятил работе всего себя, однако он "услышал их злость и разочарование и берет на себя ответственность" за проблемы, с которыми столкнулись жители страны.

Сунак пожелал удачи лидеру лейбористов и будущему премьер-министру Киру Стармеру и его семье.

Сразу после обращения Сунак отправился в Букингемский дворец, чтобы сообщить королю Карлу III о своей отставке с поста премьера.

В четверг в Великобритании прошли парламентские выборы, по результатам которых консерваторы потерпели поражение: на данный момент Лейбористская партия набирает 412 из 650 мест в парламенте, консерваторам удалось обеспечить себе всего 121 место.

Консервативная партия находилась у власти в Великобритании около 14 лет.