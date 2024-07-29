Байден призвал ограничить иммунитет экс-президентов США и срок полномочий судей ВС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в статье для The Washington Post предложил ограничить иммунитет бывших президентов страны, срок полномочий судей Верховного суда и ввести обязательный для исполнения кодекс этики Верховного суда.

"Я призываю внести конституционную поправку, которая означила бы, что бывшие президенты не обладают иммунитетом в случае судебного преследования за преступления, которые они совершили во время пребывания в должности", - написал Байден.

Срок полномочий судей Верховного суда он предложил ограничить 18 годами.

"Ограничения по срокам полномочий помогли бы обеспечить сменяемость состава суда с определенной регулярностью. Это сделало бы сроки назначения судей более предсказуемыми и менее произвольными", - подчеркнул Байден.

Президент также призвал ввести обязательный кодекс поведения для членов Верховного суда. В частности, Байден считает обязательным, чтобы судьи раскрывали информацию о подарках, которые им преподносят, воздерживались от публичной политической деятельности и передавали другим судьям дела, в ходе рассмотрения которых у них или у членов их семей может возникнуть конфликт интересов.

По словам Байдена, предложенные им реформы "поддерживает большинство американцев, а также консервативные и либеральные юристы-конституционалисты".

Как отмечает WP, для реализации реформ Верховного суда их должен утвердить Конгресс США, однако палата представителей, большинство членов которой являются сторонниками Республиканской партии, вряд ли поддержит предложенные Байденом изменения.

Для принятия поправки к конституции об иммунитете экс-президентов США необходимо получить поддержку двух третей членов каждой из палат Конгресса или созвать конференцию с участием представителей не менее двух третей штатов США, а затем получить одобрение законодательных собраний как минимум трех четвертей штатов.

В начале июля Верховный суд США частично поддержал экс-президента Дональда Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года.

Суд постановил, что иммунитет Трампа в данном случае распространяется на все его официальные действия в качестве президента. При этом иммунитета не должно быть в тех случаях, когда Трамп действовал в частном порядке.

"Мы пришли к выводу, что в соответствии с конституционной структурой разделения властей природа президентской власти требует, чтобы бывшие президенты обладали определенным иммунитетом от уголовного преследования за официальные действия во время пребывания на посту. По крайней мере, в том, что касается осуществления президентом своих основных конституционных полномочий, этот иммунитет должен быть абсолютным", - заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Однако, отметил судья, этот иммунитет не распространяется на неофициальные действия бывших глав Белого дома.

"Президент не может воспользоваться иммунитетом за неофициальные действия, и не все, что делает президент, является официальным. Президент не стоит выше закона", - подчеркнул Робертс.