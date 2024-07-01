Верховный суд США частично подтвердил иммунитет Трампа по делу о штурме Капитолия

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд США частично поддержал экс-президента Дональда Трампа в вопросе о том, есть ли у него иммунитет от судебного преследования по делу о беспорядках 6 января 2021 года, сообщают американские СМИ.

По их данным, суд постановил, что иммунитет Трампа в данном случае распространяется на все его официальные действия в качестве президента США. При этом иммунитета не должно быть в тех случаях, когда Трамп действовал в частном порядке.

На практике, как отмечается в сообщениях, это означает, что дело о предполагаемой причастности Трампа к беспорядкам направят на новое рассмотрение в суд более низкой инстанции. Он в свою очередь должен будет определить, какие именно поступки политика подпадают под действие иммунитета, а какие нет.

Как ожидается, это приведет к тому, что рассмотрение дела затянется, и до ноябрьских выборов президента США суд не успеет вынести вердикт.

В феврале 2024 года Трамп обратился в Верховный суд с просьбой рассмотреть вопрос о том, может ли он претендовать на иммунитет от судебного преследования.

Трамп также попросил Верховный суд временно заблокировать решение Окружного суда Колумбии, в котором отвергались его заявления об иммунитете от обвинений во вмешательстве в выборы 2020 года.

Вопрос об иммунитете возник в связи с рассмотрением в судах событий 6 января 2021 года, когда поддерживавшие Трампа демонстранты ворвались в Капитолий. Адвокаты Трампа настаивали на том, что раз на тот момент он еще был президентом, его нельзя привлекать к ответственности в суде в рамках этого дела.

Спецпрокурор Джек Смит провел расследование действий Трампа, которые, по версии стороны обвинения, он предпринял, чтобы остаться у власти после поражения на выборах президента в 2020 году. В частности, речь идет о выступлении Трампа 6 января 2021 года, когда он несколько раз повторил заявления о том, что выборы сфальсифицированы, после чего его сторонники устроили штурм Капитолия.

Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.