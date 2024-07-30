Diageo в минувшем фингоду сократила выручку на 1%, чистую прибыль – на 13%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, сократила чистую прибыль и выручку в 2023-2024 финансовом году, завершившемся 30 июня.

Как говорится в сообщении Diageo, ее выручка в минувшем фингоду понизилась до $20,27 млрд по сравнению с $20,56 млрд годом ранее.

Чистая прибыль понизилась до $3,87 млрд с $4,45 млрд.

Продажи в натуральном выражении сократились на 5%. В том числе в Северной Америке продажи снизились на 4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 7%, в Латинской Америке – на 16%, в Африке – на 2%, а в Европе объемы продаж остались на уровне прошлого финансового года.

Несмотря на ухудшение финансовых показателей, руководство Diageo приняло решение повысить размер годовых дивидендов на 5% до 103,48 цента на акцию.

Акции Diageo падают на 8,3% в ходе торгов в Лондоне во вторник, капитализация компании с начала года снизилась почти на 11% и составляет около 57 млрд фунтов. Британский индекс FTSE 100 за этот период прибавил 7,2%.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Продукция компании реализуется в 180 странах мира, штат Diageo превышает 28 тыс. человек. Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво под брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и др.