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Diageo опровергла сообщения о планах продать бренд Guinness и долю в Moet Hennessy

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, не планирует продавать ни бренд Guinness, ни долю в Moet Hennessy, говорится в пресс-релизе компании.

Так Diageo прокомментировала публикацию Bloomberg о том, что компания оценивает активы в своем портфеле, рассматривая ряд вариантов действий. По данным агентства, Diageo изучает возможность отделения или продажи бренда Guinness, стоимость которого может превысить $10 млрд.

Агентство также сообщило, что Diageo, которая владеет Moet Hennessy вместе с LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), может либо продать свою 34%-ную долю, либо попытаться увеличить ее.

Британская компания опровергла эти слухи. Она представит квартальные результаты 4 февраля, а бренд Guinness проведет мероприятие для инвесторов и аналитиков 19 и 20 мая, говорится в пресс-релизе.

За последние 12 месяцев капитализация Diageo снизилась на 12%.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Продукция компании реализуется в 180 странах мира, штат Diageo превышает 28 тыс. человек. Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво под брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и др.

Diageo Moet Hennessy LVMH Лондон Guinness GrandMet Великобритания
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