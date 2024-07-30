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PayPal увеличила чистую прибыль во II квартале на 10% и улучшила годовые прогнозы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings увеличила чистую прибыль во втором квартале на 10%, выручку - на 8%, при этом доходы и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,13 млрд по сравнению с $1,03 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,08 с $0,92 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,19 на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $0,99 на акцию.

Квартальная выручка компании составила $7,89 млрд против $7,29 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $7,8 млрд.

Общий объем платежей на платформах компании увеличился на 11% до $416,8 млрд. Показатель без учета колебаний валютных курсов также повысился на 11%. Число обработанных транзакций выросло на 8% до 6,6 млрд. Число активных аккаунтов в системе PayPal за год сократилось на 0,4% до 429 млн, по сравнению с предыдущим кварталом оно увеличилось на столько же.

Согласно прогнозу PayPal, в текущем квартале ее выручка повысится на 4-6% (mid-single-digit), прибыль в расчете на акцию составит $0,96-0,98, скорректированная прибыль на акцию вырастет на 7-9% (high-single-digit). Аналитики ожидали роста первого показателя на 7,5% и падения последнего почти на 25%.

По итогам всего 2024 года компания теперь рассчитывает получить чистую прибыль в $3,88-3,98 на акцию (ранее прогнозировалось около $3,65). PayPal также ожидает, что ее годовая скорректированная прибыль увеличится на 13-16% (low to mid-teens), а не 4-9% (mid- to high-single digit), как предполагалось в апреле.

Акции компании прибавляют в цене 5,1% в ходе предварительных торгов во вторник.

PayPal
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