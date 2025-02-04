PayPal в IV квартале снизила чистую прибыль на 20%, объявила buyback на $15 млрд

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings в четвертом квартале снизила чистую прибыль на 20%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,121 млрд, или $1,11 в расчете на акцию, по сравнению с $1,402 млрд, или $1,29 на акцию, за тот же период предыдущего года. Скорректированная прибыль поднялась до $1,19 с $1,14 на бумагу.

Выручка повысилась на 4% и достигла $8,366 млрд против $8,026 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,12 на бумагу при выручке в $8,26 млрд.

Общий объем платежей на платформах компании в минувшем квартале увеличился на 7% - до $437,836 млрд. Без учета колебаний валютных курсов подъем также составил 7%. Число обработанных транзакций сократилось на 2,6% и составило 6,619 млрд. Количество активных аккаунтов в системе PayPal за год повысилось на 2% - до 434 млн.

Компания объявила новую программу выкупа акций объемом $15 млрд. Она будет являться дополнением к прежней программе buyback, которая была запущена в июне 2022 года и в рамках которой на конец декабря прошлого года остались неиспользованными средства на $4,86 млрд, говорится в сообщении.

В 2024 году компания выкупила около 92 млн своих акций на сумму порядка $6 млрд.

По итогам первого квартала PayPal рассчитывает увеличить чистую прибыль до $1,11-1,13 на акцию (против $0,83 годом ранее), скорректированную - до $1,15-1,17 (с $1,08) на бумагу. По итогам всего 2025 года ожидается чистая прибыль в районе $4,80-4,95 на акцию (по сравнению с $3,99 в прошлом году), скорректированная - $4,95-5,10 (против $4,65).

Эксперты оценивают скорректированную прибыль за текущий квартал в районе $1,13 на бумагу, за год - $4,90.

Котировки акций PayPal падают на 6% в ходе предварительной сессии во вторник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 13% (до $90 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 7%.