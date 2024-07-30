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Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу
Фото: Hossein Sepahvand/Office of the Iranian President via Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Церемония приведения к присяге девятого президента Ирана Масуда Пезешкиана прошла во вторник в иранском парламенте, сообщает телеканал Press TV.

"Как президент, я клянусь перед Священным Кораном и иранским народом, что буду защищать официальную религию, систему Исламской Республики и конституцию страны", - заявил Пезешкиан.

"Я использую все свои возможности и способности для выполнения возложенных на меня обязанностей и посвящу себя служению народу и улучшению жизни страны, продвижению религии и этики, поддержанию праведности и укреплению справедливости", - добавил он.

По данным телеканала, на торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные иранские политические и военные деятели, члены парламента, а также представители 88 стран.

Теперь у Пезешкиана есть 15 дней, чтобы представить парламенту список министров нового кабинета для их утверждения.

В воскресенье руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи официально утвердил Пезешкиана в должности нового президента.

После того, как 19 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, в стране в два тура прошли досрочные президентские выборы. Во втором туре 28 июня Пезешкиан одержал победу над членом Совета по определению политической целесообразности Саидом Джалили.

Пезешкиан трижды пытался стать президентом Ирана. В 2013 году он зарегистрировался на выборах, однако позже отозвал свою кандидатуру. В 2021 году его кандидатуру отверг Совет стражей конституции. В 2024 году ему наконец удалось принять участие в выборах и одержать победу.

Он стал единственным кандидатом-реформистом на этих выборах. В ходе предвыборной кампании Пезешкиан заявлял, что выступает за возобновление ядерной сделки, утверждая, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада и выстроить отношения Тегерана с Вашингтоном.

В 2022 году Пезешкиан выступил с критикой иранских властей за отсутствие прозрачности в сообщениях об обстоятельствах гибели иранской курдки Махсы Амини, арестованной 13 сентября 2022 года по обвинению в игнорировании законов Ирана о ношении хиджаба. Она скончалась в больнице через три дня после избиения, которому подверглась во время содержания под стражей. Это привело к массовым протестам по всей стране.

Иран Масуд Пезешкиан
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