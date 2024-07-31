Глава политбюро ХАМАС был убит запущенной по Ирану ракетой

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате ракетного удара, произведенного не с территории Ирана, сообщает в среду арабский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источники.

"Мученическая смерть Исмаила Хании в Тегеране произошла в результате запуска ракеты из другой страны, не из Ирана", - передает телеканал со ссылкой на иранский источник.

Собеседник телеканала отметил, что удар ракеты извне означает "агрессию против Ирана и требует четких ответных мер".

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В иранской столице лидер группировки посещал инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана.

В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.