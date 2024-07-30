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НАТО в предстоящие месяцы подготовит новую стратегию по России

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс в ближайшие месяцы намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил во вторник помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"НАТО также собирается в предстоящие месяцы разработать новую стратегию в отношении России. Это сплотит наших союзников по мере того, как мы продолжаем работу над взаимодействием с Россией", - сказал О'Брайен на слушаниях в Комитете Сената США по международным отношениям.

В июле в НАТО по итогам саммита в Вашингтоне заявили, что подготовят к следующей встрече лидеров альянса перечень рекомендаций по стратегии в отношении России. Проведение следующего саммита намечено на июнь 2025 года в Гааге (Нидерланды).

НАТО Нидерланды США
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