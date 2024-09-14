Начальники генштабов стран НАТО проведут совещание в Праге

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Основной рабочий день совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов пройдет в субботу в Праге.

Как сообщила пресс-служба штаб-квартиры организации в Брюсселе, натовские военачальники обсудят "военно-стратегическое развитие в альянсе". На открытии совещания будет присутствовать президент Чехии Петр Павел.

На первой сессии участники встречи рассмотрят реализацию решений, принятых главами государств и правительств стран НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

На втором заседании верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи проинформирует начальников генштабов о ходе выполнения планов сдерживания и обороны. На этой же сессии будет обсуждаться создание командования НАТО по вопросам безопасности и обучения для Украины (NSATU), "призванного планировать, координировать и организовывать предоставление помощи в области безопасности".

На третьем заседании верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь доложит о трансформации ведения боевых действий альянса в соответствии с процессом оборонного планирования НАТО (NDPP).

Среди других тем начальники генеральных штабов обсудят начало работы Совместного центра анализа, обучения и образования НАТО-Украина (JATEC).

Высший военный орган НАТО - Военный комитет на уровне начальников генштабов - заседает дважды в год в штаб-квартире альянса в Брюсселе и раз в год в одном из государств-членов организации. Этот орган собирается для обсуждения операций, миссий и деятельности НАТО, а также для предоставления Североатлантическому совету "основанных на консенсусе военных рекомендаций" в сфере безопасности.