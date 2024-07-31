Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает в среду информагентство Wafa.

"Аббас осудил убийство Исмаила Хании, назвав это трусливым актом и опасным событием", - говорится в сообщении.

Он призвал палестинцев "объединиться, быть терпеливыми и стойкими перед лицом израильской оккупации", отмечает агентство.

Как сообщалось, Хания был убит в Тегеране рано утром в среду в результате нападения на его резиденцию в Тегеране.