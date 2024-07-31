В МИД Турции уверены, что убийство главы политбюро ХАМАС усугубит конфликт в Газе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Анкара осуждает убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, которое может привести к значительной эскалации конфликта в секторе Газа, заявили в среду в МИД Турции.

"Это убийство нацелено на то, чтобы расширить войну в Газе до регионального масштаба", - говорится в заявлении турецкого ведомства.

"Атака показывает, что правительство (премьера Израиля - ИФ) Нетаньяху не имеет намерений достичь мира", - отмечается в нем.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит рано утром в среду в своей резиденции в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.