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HSBC признал убытки в размере $0,1 млрд от сделки по продаже российской банковской "дочки"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Британский HSBC признал убытки в размере $0,1 млрд от пересчета валютных резервов в результате сделки по продаже российской банковской "дочки", говорится в отчетности группы.

В конце мая он продал 100% долей ООО "Эйч-эс-би-си банк" (переименован в Хвоя банк) российскому Экспобанку.

HSBC объявил о подписании соглашения по продаже 100% российской "дочки" Экспобанку в июле 2022 года. Сделка затягивалась из-за необходимости получения одобрения со стороны регулирующих органов РФ. В декабре 2023 года Экспобанк попал в санкционный список Минфина США, что сделало туманными перспективы продажи "Эйч-эс-би-си банка", к тому же на тот момент отсутствовало одобрение регуляторов. В результате HSBC перестал классифицировать в отчетности российский бизнес как актив, предназначенный для продажи.

В феврале 2024 года сделка, наконец, получила одобрение президента РФ. Соответствующим распоряжением Владимир Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC.

Операции группы HSBC в России в основном были связаны с корпоративными банковскими услугами, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность.

Экспобанк принадлежит российскому предпринимателю Игорю Киму. Банк специализируется на кредитовании среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами.

По итогам I квартала 2024 года Экспобанк занимает 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", "Эйч-эс-би-си банк" - 116-е место.

HSBC ООО "Эйч-эс-би-си банк" Хвоя банк Экспобанк
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