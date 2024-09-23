HSBC продаст подразделение Private Banking в Германии французскому BNP Paribas

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - HSBC Holdings продает бизнес в сфере персонального банковского обслуживания состоятельных клиентов (Private Banking) в Германии французскому BNP Paribas.

Сделка требует одобрения регулирующих органов, говорится в пресс-релизе HSBC Continental Europe, подразделения HSBC.

Финансовые условия сделки не раскрываются. В пресс-релизе отмечается, что HSBC получит прибыль от продажи активов. Стороны рассчитывают завершить сделку во втором полугодии 2025 года.

"Порядка 120 сотрудников, а также активы и клиенты подразделения Private Banking HSBC в Германии, перейдут к BNP Paribas в рамках сделки", - говорится в сообщении.

"Сделка упростит модель бизнеса HSBC в Германии и позволит банку сфокусировать международные операции на обслуживании крупных клиентов", - заявила глава подразделения HSBC в ФРГ Михаэль Шлиф.

В отдельном пресс-релизе BNP Paribas отмечается, что сделка поможет его подразделению в сфере управления активами состоятельных клиентов войти в число лидеров в Германии и увеличить объем активов под управлением до уровня более 40 млрд евро.