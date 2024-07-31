Starbucks в III финквартале сократила чистую прибыль на 8%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сократила чистую прибыль в третьем квартале 2024 финансового года на 7,6%, выручку – на 0,6%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,055 млрд, или 93 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,142 млрд, или 99 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Без учета разовых факторов прибыль также составила 93 цента на акцию.

Выручка уменьшилась до $9,114 млрд с $9,168 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 93 центов на акцию при выручке в $9,25 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи снизились на 3% (при прогнозе в 2,7%). Количество покупок сократилось на 5%, средняя сумма чека увеличилась на 2%.

Сопоставимые продажи в Северной Америке и в США понизились на 2%, в остальном мире – на 7%, в том числе в Китае – на 14%.

В третьем финквартале число кофеен Starbucks по всему миру увеличилось на 526 до 39,477 тыс. заведений. В том числе в США работает 16,73 тыс. кофеен Starbucks, в Китае – 7,306 тыс.

Совет директоров Starbucks объявил дивиденды в размере $0,57 на акцию, как и кварталом ранее. Выплаты пройдут 30 августа, закрытие реестра акционеров назначено на 16 августа.

В ходе конференции по итогам минувшего финквартала руководство компании также заявило, что в ближайшее время планируется модернизировать кофемашины для ускорения их работы. Также она намерена осваивать рынки пригородов и сельской местности, куда продолжает мигрировать население. "Перед нами много неосвоенного пространства", - пояснила главный финдиректор Рэйчел Руджери.

Котировки акций компании растут на предварительных торгах в среду на 3,2%.