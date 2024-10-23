Сеть Starbucks сократила квартальную выручку на 3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сократила скорректированную прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале хуже ожиданий рынка и не стала давать прогноз на текущий фингод.

Как говорится в предварительной отчетности Starbucks, скорректированная прибыль за квартал, завершившийся 29 сентября, составила $0,8 в расчете на акцию по сравнению с $1,06 на акцию за сопоставимый период предыдущего финансового года.

Квартальная выручка Starbucks понизилась до $9,1 млрд с $9,37 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,03 на акцию при выручке в $9,38 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи снизились на 7%. В том числе в Северной Америке показатель сократился на 6%, в Китае - на 14%.

По итогам всего прошлого фингода прибыль Starbucks сократилась на 8%, до $3,31 на акцию, а выручка повысилась на 1%, до $36,18 млрд.

Несмотря на ухудшение финпоказателей, совет директоров Starbucks одобрил квартальные дивиденды в размере 61 цента на акцию, годом ранее они составляли 57 центов на акцию.

Компания решила не давать прогноз на текущий фингод на фоне смены гендиректора. Главным исполнительным директором Starbucks с 9 сентября стал Брайан Никкол, ранее возглавлявший сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill.

Окончательная отчетность компании будет опубликована 30 октября.

За последние три месяца капитализация Starbucks выросла на 27%, до $109,7 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил 5,3%.