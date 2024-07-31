HSBC сократил чистую прибыль во II квартале на 4%, лучше ожиданий

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc сократил чистую прибыль во втором квартале на 4%, заметно лучше ожиданий.

Как сообщается в презентации банка, чистая прибыль в апреле-июне составила $6,4 млрд по сравнению с $6,64 млрд за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали показатель на уровне $5,72 млрд.

Выручка и доналоговая прибыль увеличились до $16,54 млрд и $8,91 млрд соответственно. Показатели включают убыток в связи с реклассификацией резервов после закрытия сделки по продаже российского бизнеса. Размер убытка не уточняется.

Чистый процентный доход банка уменьшился до $8,26 млрд с $8,89 млрд (консенсус - $8,28 млрд).

Кроме того, HSBC анонсировал программу обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд, объявил дивиденды в размере 10 центов на акцию и сообщил, что исполняющим обязанности главного финансового директора станет финансовый контролер банка Джон Бингем.

Нынешний CFO Жорж Эльхедери в сентябре станет главным исполнительным директором HSBC вместо Ноэля Куинна.

Акции банка дорожают на 4% на торгах в Лондоне в среду.