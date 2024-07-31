Блинкен призвал продолжать переговоры по урегулированию в Газе несмотря на гибель Хании

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сторонам конфликта в секторе Газа следует продолжать переговоры по урегулированию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

"Я видел сообщения об этом. Все, что могу вам сказать: ничто не может затмить важность переговоров по перемирию", - сказал он, выступая в Сингапуре.

Комментировать, как гибель Хании может сказаться на ситуации на Ближнем Востоке, он отказался: "Я воздержусь от спекуляций".

Хания был убит рано утром 31 июля в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.