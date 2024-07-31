Орбиту МКС подняли более чем на 3 км для подготовки к прибытию нового экипажа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,1 км для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-26" в сентябре, сообщили в среду в "Роскосмосе".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-26", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, запустились в 12:51 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 1233,3 секунды, выдав импульс величиной 1,78 м/с", - сказали в госкорпорации.

Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,1 км и достигла 418,1 км.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" к МКС запланирован на 11 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.

В настоящее время на МКС работает экипаж из девяти человек – космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также прибывшие в июне на новом американском многоразовом корабле Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.