Астронавты корабля Starliner задержатся на МКС до февраля 2025 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экипаж проблемного тестового корабля CST-100 Starliner останется на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года, сообщил глава NASA Билл Нельсон.

"Решение оставить Бутча и Суни (астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс) на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности", - заявил на пресс-конференции глава NASA.

Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках миссии Crew-9, которая прибудет на станцию в конце сентября. Планируется, что Starliner будет отстыкован от МКС в начале сентября и в автоматическом режиме совершит приземление.

Такое решение было принято специалистами NASA и корпорации-разработчика Boeing после анализа технического состояния корабля Starliner.

Корабль в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.

Инженеры проводили наземные огневые испытания аналогичных двигателей корабля на полигоне Уайт Сэндс. Они запускали двигатели в условиях, аналогичных тем, которые космический корабль испытывал бы по пути к космической станции. Наземные испытания также включали запуски двигателей в стрессовых ситуациях и воспроизведение условий, в которых будет находиться Starliner от расстыковки до схода с орбиты.