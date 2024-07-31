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Министр обороны Израиля подчеркнул, что страна не хочет войны

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Израильская сторона не стремится к войне на Ближнем Востоке, однако готова к любым вызовам, заявил в среду министр обороны Израиля Йоав Галант.

"Мы не хотим войны, но готовы к любому развитию событий", - приводит The Times of Israel выдержки из выступления Галанта перед военнослужащими, отвечающими за ПВО.

Газета отмечает, что это заявление прозвучало после гибели в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Ханию на Израиль.

Кроме того, во вторник вечером Израиль нанес удар по Бейруту. По утверждению израильской стороны, в ливанской столице удалось ликвидировать высокопоставленного военачальника движения "Хезболла" Фуада Шукра.

Израиль Бейрут ХАМАС Хезболла Тегеран Ближний Восток
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