Президент Ирана заявил, что виновные в убийстве главы политбюро ХАМАС пожалеют об этом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду заявил, что виновные в убийстве главы политбюро группировки ХАМАС Исмаила Хании пожалеют о содеянном, сообщает агентство "Мехр".

"Террористы-оккупанты пожалеют о своем трусливом действии", - сказал Пезешкиан.

"Связь между двумя гордыми нациями - Ираном и Палестиной - будет сильнее, чем прежде, и путь сопротивления и защиты тех, кто был притеснен, будет сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул иранский президент.

В МИД Ирана ранее сообщили, что приступили к расследованию нападения.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране, где накануне прошла инаугурация Пезешкиана.

В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.