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Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Из-за аварии на ЛЭП в Очамчирском районе большая часть Абхазии утром в среду осталась без электричества, задерживается прибытие ряда поездов.

Причиной аварии стал удар молнии, в результате которого была повреждена высоковольтная линия Очамчира 220 кВ, говорится в сообщении абхазской компании "Черноморэнерго" в среду. В результате аварии без подачи электроэнергии остались частично столица республики Сухум, а также вся западная часть Абхазии - Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы, в которых расположены основные курорты страны.

В полдень пресс-служба "Черноморэнерго" уточнила, что на восстановление энергоснабжения всей республики понадобиться еще несколько часов.

"Ситуация на месте аварии осложнена повреждением траверсов на опоре из-за усталости металла. Необходимые материалы и оборудование отправлены из Сухума. В городе Сухум удалось запитать по аварийной схеме три подстанции. В 15:00 на этих станциях будет введен временный локальный график, который будет действовать до окончания восстановительных работ. Ориентировочное время ликвидации аварии - четыре-пять часов", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в управлении Абхазской железной дороги, задерживается прибытие в поездов в республику.

В компании отметили, что опаздывает на два часа турпоезд Туапсе-Гагра и электропоезда "Ласточка". На несколько часов отложена перевозка грузов на товарных поездах. Что касается поездов, работающих на тепловой тяге, то они прибывают по расписанию, отметили в управлении.

Абхазия Сухум
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