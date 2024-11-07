Абхазия обсуждает с Россией прокладку в республику газопровода

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия ведет переговоры с российской стороной о прокладке в республику газопровода с целью создания в стране новых объектов генерации электроэнергии, это позволит решить проблему энергодефицита, с которым республика ежегодно сталкивается в осенне-зимний период, сообщил Абхазскому телевидению глава Минэнерго Джансух Нанба.

"Такие станции можно создать на приграничных с Российской Федерацией территориях республики. Этот вопрос прорабатывается с коллегами из России. Достаточно серьезная работа уже проведена в этом направлении уполномоченными организациями России, разработано несколько схем газификации республики. Мы очень надеемся, что такой проект удастся реализовать", - сказал он.

Абхазия из-за энергодефицита с 1 ноября закупает электроэнергию у России по коммерческой цене, добавил министр.

"Единственной российской компанией, которая наделена полномочиями экспортировать электроэнергию, является "Интер РАО", с ней у абхазской "Черноморэнерго" заключен официальный контракт. Что касается стоимости коммерческого перетока, то в этом году он составляет 4 рубля за 1 кВт.ч. Если сравнивать с тем же Краснодарским краем, то там цены для частного потребления варьируют от 4 до 8 рублей в зависимости от времени суток. В Абхазии в настоящее время тарифы для физических лиц - 1,4 рубля, для юрлиц - 2,4 рубля. Мы вынуждены приобретать электроэнергию за 4 рубля, при этом продаем населению ее в среднем за 2 рубля, разницу компенсируем из бюджета республики", - отметил Нанба.

"В 2023 году Абхазия потребила 2,643 млрд кВт.ч. В этом году планируется выйти на цифру в 2,2-2,1 млрд кВт.ч.", - сказал Нанба, добавив, что с 2020 года наблюдался рост потребления электроэнергии. Пик потребления пришелся на 2022 год - 2,946 млрд кВт.ч.

"Уже в 2023 году путем реализации комплекса мероприятий, в том числе технического, организационного, административного характера, удалось сократить общий объем потребления на 300 млн кВт.ч по сравнению с 2022 годом. В этом году мы тоже можем отметить положительную динамику: в сравнении с 2023 годом за 10 месяцев мы имеем экономию в объеме 100 млн кВт.ч. Это очень существенные цифры, если их перевести на деньги, то это 400 млн рублей. Мы прогнозируем, что эта тенденция сохранится до конца этого года, и нам удастся еще снизить фактический объем потребления электроэнергии", - сказал он.

По словам министра, в соответствии с "дорожной картой" развития отрасли Россия ежегодно поставляет республике определенный объем электричества бесплатно.

"Социальный переток для Абхазии - это безвозмездный переток, который предоставляет Россия. Но электроэнергия бесплатной не бывает, за нее кто-то платит. В нашем случае этот переток оплачивается из бюджета РФ, и это происходит на протяжении многих лет", - уточнил он.

"У нас в рамках "дорожной карты" предусмотрены объемы социального перетока. В 2024 году социальный переток составлял 302 млн кВт.ч. В 2025 году запланирован объем перетока в размере 326 млн кВт.ч, и мы очень надеемся, что с начала 2025 года у нас будет возможность этот социальный переток получить", - сказал Нанба.