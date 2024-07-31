Посол Франции в РФ заявил об увеличении срока выдачи виз россиянам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Срок оформления виз для граждан России увеличился, а сами визы подорожали, заявил посол Франции в РФ Пьер Леви в интервью, опубликованном в среду в "Независимой газете".

"Мы по-прежнему выдаем визы в соответствии с европейскими директивами, что считаю очень важным. Правда, согласно общеевропейским правилам, визы подорожали, а срок их оформления увеличился", - сказал дипломат, отвечая на вопрос издания, насколько охотно консульство Франции выдает шенгенские визы россиянам.

Как сообщалось в мае со ссылкой на статистику Еврокомиссии, российские туристы в 2023 году подали более 520 тыс. запросов на шенгенские визы, по 10,6% из них были получены отказы, а доля выданных многократных виз уменьшилась вдвое.