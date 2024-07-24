Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд до 1 января

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Власти Израиля отложили до 1 января 2025 года введение обязательных платных электронных разрешений (ETA) на въезд в страну, сообщило Министерство туризма страны.

"Сайт для оформления ETA (Electronic Travel Authorization) начал работу в тестовом режиме с 1 июня 2024 года. В течение этого периода Управление народонаселения и миграции получило ряд запросов о пересмотре даты перехода от тестового режима к рабочему, который предполагает обязательное и платное оформление ETA для въезда в Израиль. В основном, такого рода запросы направили авиакомпании, которым требуется дополнительное время для подготовки и внедрения необходимых технологических систем", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года получение ETA станет обязательным для путешественников из всех стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим въезда, включая граждан России

"Управление народонаселения и миграции решило продлить тестовый режим еще на 5 месяцев, до 1 января 2025 года. В этом режиме оформление ETA остается добровольным и бесплатным", - говорится в сообщении.

В будущем стоимость разрешения на въезд в Израиль составит около 600 рублей. Для стран с визовым режимом Израиль параллельно вводит электронную визу.