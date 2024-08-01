В зоне СВО уничтожены три пусковые установки ЗРК Patriot

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по трем пусковым установкам зенитного ракетного комплекса Patriot, железнодорожным составам с украинскими военнослужащими и боеприпасами, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БпЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также нанесены удары по скопления живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах.