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В зоне СВО уничтожены три пусковые установки ЗРК Patriot

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по трем пусковым установкам зенитного ракетного комплекса Patriot, железнодорожным составам с украинскими военнослужащими и боеприпасами, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БпЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также нанесены удары по скопления живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах.

Минобороны Patriot
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