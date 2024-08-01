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Moderna во II квартале снизила выручку на 30% и ухудшила прогноз

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. во втором квартале сократила чистый убыток на 7,3%, выручку – на 29,9%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $1,28 млрд, или $3,33 в расчете на акцию, по сравнению с $1,38 млрд, или $3,62 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка снизилась до $241 млн с $344 млн главным образом из-за сокращения продаж вакцины от COVID-19.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали чистый убыток на уровне $3,35 на акцию при выручке в $128 млн.

Компания также понизила годовой прогноз выручки от вакцин против респираторных инфекций до $3-3,5 млрд с $4 млрд в том числе из-за "очень низких" продаж в ЕС и усиления конкуренции в США.

Котировки акций Moderna в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 10,7%.

Moderna
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