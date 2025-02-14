Moderna в IV квартале снизила выручку почти втрое

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. в четвертом квартале 2024 года получила чистый убыток, сократив выручку почти в три раза.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $1,12 млрд, или $2,91 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $217 млн, или $0,55 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Показатель включает неденежные расходы в размере около $200 млн в связи с корректировкой масштабов производства.

Выручка сократилась до $966 млн с $2,81 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистый убыток на уровне $2,68 на акцию при выручке в $943 млн.

В 2025 году компания прогнозирует выручку на уровне $1,5-2,5 млрд.