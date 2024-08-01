ConocoPhillips увеличила чистую прибыль во II кв. и зафиксировала рекордную добычу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips во втором квартале увеличила чистую прибыль, при этом скорректированный показатель превысил прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне снизилась до $2,33 млрд, или $1,98 в расчете на акцию, по сравнению с $2,23 млрд, или $1,84 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированный показатель также составил $1,98 на акцию, в то время как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали $1,96.

Conoco сообщила, что объем добычи во втором квартале вырос до рекордных 1,945 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,805 млн б.н.э./с годом ранее. Показатель превзошел консенсус-прогноз на уровне 1,930 млн б.н.э./с.

В третьем квартале компания ожидает добычу на уровне 1,87-1,91 млн б.н.э./с при прогнозе рынка в 1,93 млн б.н.э./с.

Нефтепроизводитель также объявил квартальные дивиденды в размере 58 центов на акцию. Кроме того, Conoco анонсировала переменный возврат средств (VROC) в размере 20 центов на акцию в третьем квартале. Выплаты состоятся 3 сентября, реестр акционеров закрывается 12 августа.

Акции компании слабо меняются в ходе предварительных торгов в четверг. За последний год капитализация Conoco снизилась на 4,2% до $128 млрд.