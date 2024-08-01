Эрдоган объявил пятницу днем траура по убитому главе политбюро ХАМАС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил 2 августа национальным днем траура по убитому главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление президента.

"Мы объявляем день национального траура в связи с отвратительным убийством Исмаила Хании в Тегеране 31 июля", - говорится в документе.

"2 августа до захода солнца все флаги в нашей стране и на наших представительствах за рубежом будут приспущены", - добавил турецкий лидер.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. ХАМАС обвинил в нападении израильтян. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за смерть Хании.

Накануне в МИД Турции осудили убийство Хании. "Это убийство нацелено на то, чтобы расширить войну в Газе до регионального масштаба", - говорилось в заявлении турецкого ведомства.