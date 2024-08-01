ХАМАС призвал арабский мир на "день гнева" в пятницу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Террористическое движение ХАМАС призвало арабский мир организовать "день гнева" в пятницу 2 августа после погребения в Катаре убитого руководителя политбюро этой организации Исмаила Хании. Заявление ХАМАС цитирует EFE.

"Пусть пятница станет днем гнева в знак осуждения убийства и неприятия геноцида в секторе Газа, а также в знак защиты нашей земли, нашего Иерусалима и нашей благословенной мечети Аль-Акса", - говорится в нем.

EFE отмечает, что в "дни гнева", как правило проходят манифестации и протесты против Израиля.

"Мы, Движение Исламского сопротивления ХАМАС, призываем помолиться за душу нашего лидера, мученика Исмаила Ханию после пятничной молитвы", - сказано также в заявлении.

1 августа церемония прощания с Ханией прошла в Тегеране.

Хания был убит рано утром 31 июля в Тегеране.