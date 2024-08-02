Байден заверил Нетаньяху в готовности защищать Израиль от Ирана

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал помощь в защите от угроз со стороны Ирана, сообщает Белый дом.

"Президент вновь пообещал помогать защищать Израиль от всех исходящих от Ирана угроз, в том числе от союзных группировок Тегерана: таких, как ХАМАС, "Хезболла", хуситы", - говорится в заявлении американской администрации.

Президент США, среди прочего, обсудил с Нетаньяху вопрос о защите Израиля от баллистических ракет и дронов. В частности, Байден напомнил о переброске дополнительных американских сил ближе к Израилю.

При этом в заявлении отмечается, что "президент США подчеркнул важность деэскалации напряженности в ближневосточном регионе".