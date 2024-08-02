Поиск

Байден заверил Нетаньяху в готовности защищать Израиль от Ирана

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал помощь в защите от угроз со стороны Ирана, сообщает Белый дом.

"Президент вновь пообещал помогать защищать Израиль от всех исходящих от Ирана угроз, в том числе от союзных группировок Тегерана: таких, как ХАМАС, "Хезболла", хуситы", - говорится в заявлении американской администрации.

Президент США, среди прочего, обсудил с Нетаньяху вопрос о защите Израиля от баллистических ракет и дронов. В частности, Байден напомнил о переброске дополнительных американских сил ближе к Израилю.

При этом в заявлении отмечается, что "президент США подчеркнул важность деэскалации напряженности в ближневосточном регионе".

США Джо Байден Израиль Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Йеменские хуситы пообещали военный ответ Израилю на убийство Хании

США уверены, что Иран планирует атаку на Израиль в ответ на убийство Хании

США уверены, что Иран планирует атаку на Израиль в ответ на убийство Хании

Госдеп призвал не ждать перемен в отношениях России и США после обмена

Трамп потребовал обнародовать больше подробностей об обмене заключенными

Обострение палестино-израильского конфликта

Совбез Израиля посоветовал согражданам оценивать риски поездок за границу

Байден приветствовал возвращение освобожденных в России американцев

Что произошло за день: четверг, 1 августа

Состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада в аэропорту Анкары

CBS узнал, что Алсу Курмашева и Вадим Красиков включены в сделку по обмену

CBS сообщил, что обмен заключенными между РФ и Западом затронет 24 человека

CBS сообщил, что обмен заключенными между РФ и Западом затронет 24 человека
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });