США готовятся перебросить авиацию на Ближний Восток из-за ожидаемого удара Ирана по Израилю

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Командование Вооруженных сил США собирается усилить свои военно-воздушные силы на Ближнем Востоке в рамках ответных мер, предпринимаемых в связи с ожидаемым ударом Ирана и его союзников по Израилю, сообщает в пятницу The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица заявили в пятницу, что США готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и подконтрольных ему сил в секторе Газа, Ливане и Йемене атаковать Израиль в предстоящие дни в качестве мести за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - информирует газета.

Однако командование еще не решило, сколько самолетов отправит в регион. Шеф Пентагона Ллойд Остин еще не отдал приказ на развертывание этих сил.

NYT напоминает, что во время атаки Ирана на Израиль 13 апреля ВВС США, базировавшиеся в Иордании и Саудовской Аравии, вместе с истребителями Франции, Великобритании и Иордании перехватили более 80 БПЛА. Однако Иран заранее уведомил об обстреле, дав Пентагону время перебросить дополнительные корабли и самолеты в регион, а американским командирам - договориться о доступе самолетов США в воздушное пространство других стран, о координации действий между авиацией и наземными системами ПВО.

В этот раз, уточняют собеседники NYT, неясно, будет ли у Израиля и его союзников так же много времени, чтобы подготовиться к возможной атаке Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели Хании в Тегеране, а также после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, ликвидировав командира движения "Хезболла" Фуада Шукра.

Позже NYT со ссылкой на источники сообщало, что руководитель исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании. Затем президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал помощь в защите от угроз со стороны Ирана.