Военные РФ сообщили о нанесенных за неделю 11 групповых ударах по объектам на Украине

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам ВПК Украины, складам с вооружением и пунктам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, заявили в Минобороны РФ.

"С 27 июля по 2 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо этого, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Войска группировки "Центр" за неделю взяли под контроль пять населённых пунктов на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщило министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Отразили 27 контратак противника", - сказано в сообщении министерства.

Российские военные заявили, что средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 ВСУ, семь украинских оперативно-тактических ракет ATACMS.

"Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за неделю уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot, а также три радиолокационные станции воздушной разведки "Марс-Л", ATCR-33S и "Скала-М".