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Berkshire Hathaway продала акции Bank of America еще на $775 млн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. продолжает сокращать долю в Bank of America Corp.

Berkshire продала 19,2 млн бумаг банка со вторника по четверг на общую сумму порядка $775 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

С середины июля инвесткомпания Баффета сократила долю в Bank of America более чем на $3,8 млрд, но остается крупнейшим акционером банка, отмечает Market Watch.

В настоящее время ей принадлежит 942,4 млн акций (12,1%) Bank of America, общая стоимость которых составляет около $37 млрд.

Бумаги банка теряют в цене 2,5% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 17,3%.

Berkshire Hathaway Bank of America
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