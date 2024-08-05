Berkshire Hathaway увеличила операционную прибыль на 15% во II квартале

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, сократила чистую прибыль во втором квартале на 16% из-за снижения инвестиционного дохода, однако увеличила операционную прибыль на 15% благодаря доходам страхового бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $30,5 млрд, или $21 122 в расчете на акцию класса "А", по сравнению с $35,912 млрд, или $24 775, полученными за аналогичный период прошлого года.

Инвестиционный доход Berkshire составил $23,86 млрд против $33,06 млрд годом ранее. В соответствии с американскими стандартами бухгалтерского учета этот показатель учитывает изменение стоимости принадлежащих компании ценных бумаг и, таким образом, в значительной мере зависит от рыночных колебаний.

Между тем операционная прибыль, которую Баффет называет более показательной для компании и которая не учитывает доходы/потери от инвестиций и деривативов, увеличилась на 15% и составила $11,6 млрд.

Выручка выросла на 1,2% - до $93,65 млрд. В том числе доход подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, понизился на 6% и составил $25,25 млрд. Объем премий, собранных страховым подразделением, повысился на 7% - до $21,95 млрд.

Berkshire за минувший квартал выкупила собственные акции на сумму примерно $345 млн. Это один из самых низких показателей за последние годы. В первом квартале объем buyback составил $2,6 млрд, во втором квартале прошлого года - $2,2 млрд.

Общий объем активов компании на конец июня составлял $1,108 трлн по сравнению с $1,07 трлн годом ранее.

В том числе портфель акций, принадлежащих инвесткомпании, оценивался в $284,9 млрд против $353,4 млрд в конце июня 2023 года. Падение во многом связано с продажей акций Apple на сумму около $77 млрд. При этом компания активно наращивала инвестиции в краткосрочные госбонды США: объем таких бумаг в портфеле Berkshire вырос почти в два раза, до $234,6 млрд.

Почти 72% портфеля акций Berkshire занимают бумаги пяти компаний: American Express ($35,1 млрд на конец июня), Apple ($84,2 млрд), Bank of America ($41,1 млрд), Coca-Cola ($25,5 млрд) и Chevron ($18,6 млрд). Годом ранее совокупная доля этих компаний в портфеле Berkshire составляла около 78%.

Котировки акций класса "А" Berkshire с начала текущего года подорожали на 13,8%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 16,6%. На закрытие торгов в пятницу они стоили $533,6 тыс.