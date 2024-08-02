Минюст США проверяет сделку Nvidia по покупке ИИ-стартапа Run:ai

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минюст США проверяет сделку по покупке американским производителем графических процессоров Nvidia Corp. израильского ИИ-стартапа Run:ai на возможное нарушение антимонопольного законодательства, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Nvidia объявила о сделке в апреле, не раскрыв стоимость покупки. По данным TechCrunch, стартап может стоить примерно $700 млн.

Минюст обратился к участникам рынка с просьбой оценить потенциальные последствия сделки, в том числе, может ли она подавить конкуренцию в секторе и усилить рыночные позиции Nvidia, отмечают источники газеты.

Nvidia, являющаяся лидером мирового рынка высокопроизводительных графических процессоров (GPU), уже сотрудничает с Run:ai, который разработал платформу для оптимизации использования GPU.

Politico также сообщает, что Минюст США проверяет практики Nvidia в сфере продажи чипов для реализации ИИ-решений.