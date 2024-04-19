ИИ-стартап Mistral рассчитывает на оценку в 5 млрд евро спустя менее года после создания

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Французский стартап Mistral из сферы искусственного интеллекта (ИИ) ведет переговоры о привлечении 500 млн евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Четыре месяца назад компания привлекла около 400 млн евро при общей оценке в 2 млрд евро. Сейчас ее оценка может вырасти минимум до 5 млрд евро.

Предполагается, что новый капитал будет направлен на покупку чипов для обучения и работы ее ИИ-моделей.

В круг потенциальных инвесторов входят венчурные и суверенные фонды. Ее инвесторами уже являются венчурные фонды Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz и General Catalyst, а также Nvidia Corp., Salesforce Inc. и бывший глава Google Эрик Шмидт. Всего она провела два инвестраунда.

Mistral основана в мае 2023 года тремя бывшими сотрудниками Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google и уже успела выпустить несколько версий своей ИИ-модели и представить чат-бот Le Chat (аналог ChatGPT). В последние несколько месяцев компания начала получать выручку.

Стартап считают лучшим шансом Европы на то, чтобы бросить вызов компаниям Кремниевой долины OpenAI (разработчик ChatGPT) и Anthropic, а скорость его взлета поразительна даже по меркам ИИ-бума последних полутора лет, отмечает FT.

"У Артура (Менша, главы Mistral - ИФ) на улице просят автографы, - приводит газета слова одного из инвесторов. - Он – воплощение тех надежд, которые так долго возлагали на Европу".

Компания сотрудничает с Microsoft Corp., Databricks, Snowflake и AWS (облачное подразделение Amazon.com Inc.). Некоторые из них также имеют небольшие доли в ней.

При этом разработка и обучение моделей пока не отнимают у Mistral столько ресурсов, сколько у OpenAI, Anthropic и Google. По словам Менша, над первой моделью работали всего десять человек, а ее обучение обошлось компании менее чем в $500 тыс.