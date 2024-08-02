Нетаньяху поручил делегации Израиля отправиться в Каир для переговоров о перемирии в Газе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильским переговорщикам отбыть в субботу в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

"Нетаньяху дал задание израильским переговорщикам отправиться завтра вечером в Каир для достижения договоренностей о прекращении огня и заложниках, говорится в заявлении его офиса", - информирует газета.

Издание отмечает, что заявление распространили после того, как некоторые израильские СМИ сообщали, будто Нетаньяху отклонил призывы руководителей служб безопасности воспользоваться нынешней возможностью для заключения соглашения.

В канцелярии израильского премьера заявили, что соответствующие сообщения являются ложными. Кроме того, там подчеркнули, что многие положения сделки еще не согласованы.

"Еще не достигнуто соглашение о числе заложников, которых освободят, о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором, о механизме предотвращения проникновения террористов и оружия по коридору "Нецарим" и другие важные детали", - приводит издание выдержки из документа.

Кроме того, в офисе Нетаньяху заявили, что все требования Израиля остаются прежними в соответствии с предложениями от 27 мая, в то время как палестинское движение "ХАМАС требует десятков изменений".

В заявлении также говорится, что, по мнению Израиля, препятствием на пути к соглашению является лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар, а не Нетаньяху.

Ранее в пятницу Axios со ссылкой на двух представителей американских властей сообщил, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху призвал Израиль к сдержанности и работе над сделкой о перемирии.

"Байден объяснил Нетаньяху: США помогут Израилю отбить иранскую атаку, но затем президент ожидает, что никакой эскалации ситуации от израильской стороны более не будет, и что немедленно начнется движение к сделке по заложникам", - информирует портал.

До этого Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников информировал: в Вашингтоне обеспокоены вероятностью того, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может сорвать переговоры по достижению соглашения о прекращении огня в Газе. Портал напоминал, что Хания был главным переговорщиком с Катаром и Египтом по сделке с Израилем.

Представитель Госдепа США Ведант Патель в свою очередь заявлял, что в Вашингтоне все еще считают возможным заключение соглашения между ХАМАС и Израилем.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

В Израиле пока не брали на себя ответственность за убийство Хании. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.