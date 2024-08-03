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Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

Массовая атака дронов на регионы России, арест сенатора Савельева, официальные итоги выборов в Венесуэле

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем. В результате атаки в Ростовской области загорелись склады в Каменском и Морозовском районах. В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом.

- Басманный суд Москвы отправил под арест до 2 октября сенатора Дмитрия Савельева, задержанного по уголовному делу о подготовке убийства. Свою вину он не признает.

- Избирком Венесуэлы по итогам подсчета 96,87% голосов подтвердил победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Согласно обновленным данным, он набрал 51,95% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа - 43,18%. Между тем западные законодатели выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что результаты выборов сфальсифицированы и пообещали привлечь Мадуро к ответственности, если он откажется сложить власть.

- В Нижнем Тагиле завершили поисково-спасательную операцию после обрушения дома, ведется разбор завалов. Число погибших возросло до 10 человек.

- Камала Харрис заручилась достаточным количеством голосов делегатов съезда Демпартии для выдвижения кандидатом в президенты, сообщило Associated Press. Президент США Джо Байден заявил, что гордится ее успехом. "Одним из лучших решений, что я сделал, было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Теперь она будет кандидатом от нашей партии, и я крайне горжусь этим", - написал он в соцсети X.

- Биньямин Нетаньяху поручил израильским переговорщикам отбыть в субботу в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщила The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.

- Сербский теннисист Новак Джокович впервые вышел в финал Олимпийских игр. В полуфинале он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 6:2. В финале Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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