Группа Aerosmith заявила, что больше не будет гастролировать

Стивен Тайлер Фото: Lisa Lake/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская музыкальная группа Aerosmith объявила о решении завершить гастрольную деятельность из-за проблем с голосом у вокалиста Стивена Тайлера.

"Как вы знаете, голос Стивена - уникальный инструмент. Он провел месяцы, неустанно работая над восстановлением голоса, такого, каким он был до повреждения (связок). Мы видели, как он боролся, несмотря на то, что рядом с ним была лучшая команда врачей. К сожалению, очевидно, что полное восстановление после повреждения невозможно", - говорится в сообщении на сайте группы.

Предстоящие концерты в рамках прощального тура Peace Out отменены.

Aerosmith начали выступать в 1970 году. На счету группы четыре премии Grammy. В 2001 году она была включена в Зал славы рок-н-ролла.