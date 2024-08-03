Что произошло за день: суббота, 3 августа

Режим ЧС в одном из районов Ростовской области, массовое отравление детей в лагере под Калининградом, прекращение гастролей Aerosmith

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА: повреждены школы, детские сады, жилые дома и производственные помещения. В Каменском районе также произошел пожар на территории базы № 7.

- Первые три подъезда обрушившегося в Нижнем Тагиле дома будут демонтированы, состояние оставшейся части дома оценят в течение двух недель.

- В Калининградской области произошло массовое отравление детей в лагере "Огонек". Заболели 32 ребенка, из них пятеро госпитализированы.

- Возбуждено уголовное дело о драке, в результате которой пострадали чемпион России по боксу и его товарищ. Предварительно установлено, что в конфликте участвовало не менее восьми человек, есть задержанные. По данным Федерации бокса России, один из пострадавших - боксер Дмитрий Двали.

- Группа Aerosmith прекращает гастроли из-за того, что Стивен Тайлер не может восстановить голос после повреждения связок.

- Атакующий полузащитник Маркиньос стал игроком "Спартака". Контракт подписан на три года.

- Петербургский "Зенит" со счетом 5:0 обыграл "Ростов" в третьем туре чемпионата России. Три гола забил новичок "Зенита" Максим Глушенков.

- Китайская теннисистка Циньвэнь Чжэн завоевала золото летней Олимпиады-2024 в Париже.