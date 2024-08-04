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Американский корабль Cygnus вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, стартовавший в воскресенье к Международной космической станции (МКС), успешно вышел на орбиту, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Как говорится в сообщении, "корабль взял курс на МКС".

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Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в 11:02 по времени Восточного побережья США (в 18:02 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 14 минут корабль был выведен на орбиту.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 6 августа. Она будет осуществлена путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Миссия Cygnus NG21 проводится в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Корабль должен доставить на станцию более 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Cygnus МКС НАСА
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Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

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